Ortodonzia intercettiva | cos’è e perché effettuarla

L’ortodonzia intercettiva rappresenta un intervento precoce e mirato per correggere in età pediatrica le prime anomalie di occlusione e allineamento dentale. Prevenire i problemi prima che si sviluppino completamente significa ridurre trattamenti complessi in futuro, garantendo sorrisi sani e funzionali. Investire nella salute orale dei più piccoli è il primo passo verso un benessere duraturo: scopri perché questa terapia è fondamentale già dai primi anni di vita.

“Prevenire è meglio che curare”. Un mantra imprescindibile in ambito medico, nonché cuore della terapia ortodontica intercettiva, il cui scopo è trattare problematiche di occlusione o allineamento dentale in età pediatrica. L’ ortodonzia intercettiva è la riprova di quanto sia essenziale abituare il bambino alla poltrona fin dai primi anni. Alcune criticità nello sviluppo di bocca, denti e ossa, se trascurate, potrebbero avere ripercussioni importanti, richiedendo di conseguenza trattamenti più impegnativi e invasivi. I vantaggi dell’ortodonzia intercettiva sono svariati. I suoi benefici sono peraltro sempre maggiori, grazie al recente sviluppo di tecniche e tecnologie che consentono di intervenire con una terapia ortodontica intercettiva già dall’età di sei o sette anni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ortodonzia intercettiva: cos’è e perché effettuarla

In questa notizia si parla di: intercettiva - ortodonzia - effettuarla - poltrona

Ortopedia intercettiva su base posturale - MEDICITALIA.it - Diversamente la terapia intercettiva in senso classico, attraverso una diagnosi clinica che tiene conto di esame obiettivo,modelli di studio,telecranio con esame cefalometrico,VTO e quant'altro ... Come scrive medicitalia.it

Ortodonzia intercettiva, l’importanza per i bambini e l’ortodonzia trasparente - Portare i bambini dal dentista fin dalla più tenera età è un’abitudine fondamentale per prevenire o correggere malocclusioni e disarmonie orali La diagnosi precoce è fondamentale per la salute orale e ... Riporta varesenews.it