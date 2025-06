Oroscopo la Luna Nuova in Cancro incontra Giove e cura i cuori | Scorpione esplora sincerità per il Toro Capricorno? Scegli la verità

La Luna Nuova in Cancro del 25 giugno 2025 porta un’energia profonda e rigenerante, amplificata dalla presenza benevola di Giove. Questo momento speciale invita a esplorare i sentimenti più autentici, curare i cuori e cercare la verità interiore. Per Scorpione, Toro e Capricorno, è il momento di mettere a fuoco la sincerità e abbracciare nuove opportunità di crescita emotiva. Scopri cosa riserva questa fase potente per il tuo segno!

Luna Nuova in Cancro mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 12:31. Arriva un'energia profondamente emotiva e rigenerante. L'opportunità perfetta, con la spinta di Giove,.

