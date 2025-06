orlando bloom e katy perry si sarebbero detti addio dopo 8 anni

Le voci di una possibile separazione tra Orlando Bloom e Katy Perry si fanno sempre più insistenti, lasciando i fan a chiedersi quale sia la verità dietro questa coppia ormai consolidata. Dopo quasi nove anni e una figlia, Dove, il loro legame sembra giunto a un punto di svolta. Mentre Katy continua la sua tournée mondiale, l’incertezza sulla fine del loro rapporto si fa strada: sarà davvero arrivato il momento di dirsi addio?

I rumors si rincorrevano già da qualche tempo, ma adesso, pur mancando ancora l'ufficialità – che secondo alcuni potrebbe arrivare addirittura alla fine del 2025, con la fine del tour mondiale di lei – sembra proprio certo che Katy Perry e Orlando Bloom si siano detti addio dopo quasi 9 anni e una figlia, Dove, insieme. Perry, come detto, è attualmente impegnata in giro per il mondo con la sua tournée, The Lifetimes Tour, mentre l'attore in questi giorni sarà in Italia per il matrimonio-evento del patron di Amazon Jeff Bezos con Lauren Sanchez; dai due diretti interessati, come detto, nessuna conferma sulla rottura, ma fonti vicine alla ormai ex coppia parlano di una separazione definitiva, anche se i motivi non sono del tutto chiari.