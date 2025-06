Orlando Bloom dopo l’addio a Katy Perry debutta da single a Venezia | Non vede l’ora di scatenarsi

Dopo l’addio a Katy Perry, Orlando Bloom si prepara a riaccendere la scena veneziana. La città dei canali, con le sue celebri nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, sembra aver acceso in lui un nuovo spirito di libertà e divertimento. Fonti vicine all’attore lo descrivono entusiasta e desideroso di scatenarsi, pronto a vivere nuove avventure. Ora, non resta che scoprire quale sarà il suo prossimo capitolo sotto il cielo di Venezia.

Dopo l'addio a Katy Perry, Orlando Bloom è pronto a mettersi di nuovo in gioco. E le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia potrebbero rappresentare per l'attore il perfetto banco di prova: fonti a lui vicine lo descrivono infatti "entusiasta" e "desideroso di divertirsi" in Laguna. Orlando Bloom, da single alle nozze di Jeff Bezos. Manca solo l'ufficialità, ma l'addio tra Katy Perry e Orlando Bloom sembra ormai certo. L'attore britannico, ad ogni modo, non starebbe rimuginando sulla separazione dalla compagna: secondo quanto riportato da alcune fonti al sito Tmz, l'ex Legolas del grande schermo non vedrebbe l'ora di divertirsi e scatenarsi durante l'imminente matrimonio di Jeff Bezos, a cui è stato invitato.

