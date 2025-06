Orlando Bloom andrà al matrimonio veneziano di Jeff Bezos senza Katy Perry | Sarà l' anima della festa

Orlando Bloom si prepara a vivere un momento speciale: sarà l'anima della festa al matrimonio veneziano di Jeff Bezos, senza Katy Perry al suo fianco. La presenza dell’attore di fama mondiale aggiunge un tocco di magia a questa celebrazione esclusiva, che promette emozioni e sorprese. Dopo rumors di una possibile crisi, Bloom si presenta deciso a immergersi in un evento indimenticabile, dimostrando che anche da single sa brillare come una vera star.

La star di Pirati dei Caraibi e Il signore degli anelli sarà presente alla cerimonia matrimoniale del boss di Amazon senza la partner cantante. Orlando Bloom e Katy Perry si sono lasciati? Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da TMZ, l'attore sarà presente al matrimonio di Jeff Bezos in solitaria, senza la cantante al suo fianco. Fonti giudicate attendibili dal magazine, ritengono che Bloom parteciperà alla cerimonia nuziale da single, tanto che qualcuno si è spinto ad affermare che sarà proprio lui l'anima della festa. Orlando Bloom potrebbe partecipare da single al matrimonio di Jeff Bezos Negli ultimi tempi sono state diverse le speculazioni intorno alla presunta fine della relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry e l'assenza della popstar al matrimonio sarebbe, secondo le .

