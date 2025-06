Orlando Bloom al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia? Mistero sulla sua presenza

In un’atmosfera da sogno a Venezia, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez promette di essere l’evento dell’anno. Tra i VIP presenti, si vocifera della misteriosa presenza di Orlando Bloom, che ha fatto alzare il velo di curiosità tra gli invitati e gli appassionati di gossip. Ma cosa cela davvero questa comparsa? Il mistero si infittisce: scopriamo insieme i dettagli di questo evento esclusivo e sorprendente.

Venezia, 25 giugno 2025 – Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono atterrati nel pomeriggio di oggi 25 giugno 2025 all’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia a bordo di un elicottero privato decollato dalla Abeona, la seconda nave del fondatore di Amazon. Un arrivo spettacolare, in perfetto stile Bezos, che ha scelto la laguna per celebrare quello che si preannuncia come il matrimonio dell’anno. La Abeona, insieme al mega yacht Koru, aveva fatto rotta da Umago, in Croazia, verso le coste veneziane tra ieri e oggi. Subito dopo l’atterraggio, l’elicottero è rientrato alla base, mentre all’aeroporto continua il via vai di jet privati: gli ultimi due sono arrivati da Ibiza e Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net