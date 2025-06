Orario Juve Manchester City | quando si gioca l’ultimo match dei gironi del Mondiale per Club Tutti i dettagli verso la sfida che vale il primo posto

Preparati a vivere una notte di emozioni intense: giovedì 26 giugno alle 21:00, Juventus e Manchester City si affrontano nell'ultimo match dei gironi del Mondiale per Club. Questa sfida, ricca di suspense, potrebbe decidere il primo posto nel girone e accendere la passione dei tifosi di tutto il mondo. Scopri tutti i dettagli di questa partita imperdibile e lasciati coinvolgere dall’evento che promette spettacolo e sorprese.

Orario Juve Manchester City: ecco quando si gioca l'ultimo incontro dei gironi del Mondiale per Club. Data e ora della sfida da primo posto. Una notte da gala chiude la fase a gironi del Mondiale per Club. Domani sera, giovedì 26 giugno, alle 21:00 italiane, Juve e Manchester City si sfideranno in un confronto diretto che, sebbene non decisivo per la qualificazione, mette in palio molto più del semplice primato nel girone. La partita è un manifesto, un affascinante scontro tra due delle più influenti e opposte filosofie del calcio moderno. Lo scontro tra due mondi: l'intensità di Tudor contro il controllo di Guardiola.

