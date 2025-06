Ora l’Europa impari a fare da sola

Ora l’Europa impara a fare da sola. Ormai è chiaro: si conclude una lunga era di dipendenza dagli Stati Uniti, che per decenni hanno garantito sicurezza e un vasto mercato di consumatori. È il momento di scrivere un nuovo capitolo, dove l’indipendenza e l’autonomia diventano le nuove priorità, aprendo la strada a un futuro più forte e resiliente.

Oramai è chiaro: per l'Europa si è chiusa una lunga stagione di dipendenza dagli Stati Uniti che per decenni hanno garantito sicurezza e accesso ad un vasto mercato di consumatori.

Russia-Ucraina, l'Europa impari la lezione - In Italia, si dirà che i segnali di tregua sono frutto dell’impegno di Macron e Starmer, mentre Meloni era assente, collegata da lontano.

Sempre più discriminata, sempre più sola. La comunità Lgbtqia+ paga il prezzo di un'Europa che torna indietro sulla tutela delle minoranze. A prenderne atto è proprio il Parlamento europeo, che ha approvato nella plenaria del 18 giugno una relazione sullo S Vai su Facebook

Aumento delle spese militari, conto da 2.500 miliardi: quanto pagheranno i governi; L'allarme di Draghi: «I dazi di Trump un punto di rottura, l'Europa si svegli e impari a crescere da sola; Standing ovation per Draghi a Parigi. “L’Ue impari a crescere da sola”.

L’allarme di Draghi: «I dazi di Trump un punto di rottura, l’Europa si svegli e impari a crescere da sola» - MSN - Se l’Europa vuole davvero dipendere meno dagli Usa, dunque, dovrà iniziare a fare in modo di creare da sola le condizioni per la propria crescita economica. Come scrive msn.com

Merkel, Europa non può fare da sola deterrenza contro la Russia - MSN - "L'Europa da sola non può esercitare una deterrenza reale contro la Russia, che è una potenza militare. Lo riporta msn.com