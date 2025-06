Ora Charlene di Monaco è tutta sorrisi ma è Gabriella a tenere il broncio

Lunedì scorso, Monaco ha acceso i suoi falò di San Giovanni, un rito che unisce tradizione e festa sotto gli occhi delle eleganti celebrazioni della famiglia reale. Mentre Charlene si mostra radiosa con un sorriso contagioso, Gabriella sembra più riflessiva, tenendo il broncio. Questa diversità di emozioni racchiude lo spirito di una giornata che celebra l’estate e le radici culturali del piccolo ma vivace principato. Un evento che, ancora una volta, rafforza il legame tra passato e presente nel cuore di Monaco.

23 giugno, festa di San Giovanni. In Italia si festeggia con il tradizionale rito di mettere nell’acqua fiori e erbe di campo, lasciarli immersi tutta la notte e, la mattina dopo, con quell’acqua lavarsi il viso. A Monaco, invece, è abitudine accendere un falò in piazza per segnare l’inizio dell’estate. Ed è così che anche quest’anno, sotto lo sguardo della famiglia regnante, nel principato si è celebrata la storica ricorrenza. Lunedì scorso, mentre nella piazza antistante il Palais Princier si esibiva la Palladienne di Monaco, sul balcone di palazzo si mostravano ai sudditi, attenti e rapiti dallo spettacolo, il principe Alberto e la principessa Charlene. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ora Charlene di Monaco è tutta sorrisi, ma è Gabriella a tenere il broncio

In questa notizia si parla di: monaco - tutta - charlene - sorrisi

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV - Le reali e le principesse hanno sfoggiato look eleganti e variopinti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.

Se mamma Charlene sorride, la figlia Gabriella tiene il broncio; Charlène Wittstock, sorrisi, nuovo look e ritrovata serenità all'accensione delle luci di Natale a Monaco; Charlene e Alberto di Monaco, eleganza e sorrisi: finalmente passato il periodo difficile?.

Ora Charlene di Monaco è tutta sorrisi, ma è Gabriella a tenere il broncio - La figlia Gabriella, invece, non è prodiga in sorrisi. Si legge su amica.it

Charlène e Gabriella di Monaco, la somiglianza tra mamma e figlia è sempre più sorprendente - Alla festa del fuoco di San Giovanni, a Montecarlo, Charlène di Monaco e sua figlia Gabriella hanno conquistato il pubblico con la loro complicità. Secondo iodonna.it