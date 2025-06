Operazione Moby Dick 2 11 arresti per frode Iva a Palermo

Un'operazione senza precedenti scuote Palermo: "Moby Dick 2" ha portato all'arresto di 11 persone coinvolte in un gigantesco schema di frode IVA, riciclaggio e associazione criminale transnazionale. Coordinata dalla Procura Europea, l’indagine evidenzia legami con mafia e camorra, svelando un sistema occulto che minaccia la stabilità economica. La lotta contro queste reti illecite si fa sempre più intensa, dimostrando come giustizia e vigilanza siano fondamentali per tutelare la legalità e i cittadini.

A Palermo, 11 persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione "Moby Dick 2", condotta da Polizia e Guardia di Finanza su mandato della Procura Europea. Gli indagati sono accusati di far parte di un’associazione criminale transnazionale dedita alla maxi-evasione dell’IVA, al riciclaggio e all’autoriciclaggio, con legami con mafia e camorra. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Operazione Moby Dick 2, 11 arresti per frode Iva a Palermo

In questa notizia si parla di: operazione - moby - dick - palermo

Operazione antidroga a Palermo, raffica di arresti: in manette anche un minorenne e una donna - Una vasta operazione antidroga a Palermo ha portato a undici arresti, tra cui un minorenne e una donna.

Operazione Moby Dick 2, 11 arresti per frode Iva a Palermo; GDF – GUARDIA FINANZA / VARESE * MILANO E PALERMO – “OPERAZIONE MOBY DICK”: «ARRESTATI 11 INDAGATI, PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA A FRODI FISCALI E RICICLAGGIO»; Maxi operazione contro il riciclaggio internazionale: 11 arresti tra Varese e Palermo.

Operazione “Moby Dick”, arrestate 10 persone: coinvolti i clan camorristici Nuvoletta e Di Lauro - La polizia di Palermo, insieme alla guardia di finanza di Varese, hanno arrestato 10 indagati, su mandato emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano ... Lo riporta msn.com

Maxi operazione contro il riciclaggio internazionale: 11 arresti tra Varese e Palermo - L’inchiesta è un’estensione del blitz “Moby Dick” che nel 2024 aveva portato a 47 arresti e sequestri mi ... Riporta laprovinciadivarese.it