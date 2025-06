Operatore del 118 aggredito con un coltello | Sto pensando di lasciare questo lavoro

In un mondo in cui chi salva vite si confronta quotidianamente con il pericolo, l'ultima aggressione a un operatore del 118 a Chiaiano scuote le nostre coscienze. Guglielmo, protagonista di questa vicenda dolorosa, ci rivela i drammatici momenti vissuti e il crescente senso di insicurezza tra i soccorritori. √ą ora di riflettere: fino a quando potremo tollerare che chi ci protegge sia costantemente in pericolo?

Un autista del 118 √® stato aggredito a Chiaiano¬†da uno sconosciuto armato di coltello e bottiglia di birra mentre era fermo con la sua ambulanza. Guglielmo - questo il nome dell'operatore - ha raccontato a Nessuno Tocchi Ippocrate cosa √® successo in quei drammatici momenti. "Erano circa le 22. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

