Onu la storia degli 80 anni dell' Organizzazione delle Nazioni Unite

Si tratta del compleanno più difficile per le Nazioni Unite, tra successi, molti limiti e proposte di riforma. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Onu, la storia degli 80 anni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

L’ex ministra degli Esteri tedesca porta alle Nazioni Unite una leadership silenziosa ma determinata. È la quinta donna a guidare l’Assemblea in 80 anni: il segno di un cambiamento silenzioso, ma profondo, nelle stanze del potere globale - Annalena Baerbock, ex ministra degli Esteri tedesca, è ora alla guida dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, diventando la quinta donna a ricoprire questo ruolo in 80 anni.

Oggi si celebra la giornata mondiale del #rifugiato. Tra poco, a #BuongiornoRegione, vi raccontiamo una storia di riscatto attraverso lo studio. All’Università di #Bari un progetto delle Nazioni Unite mette a disposizione borse di studio per chi è costretto a fuggir Vai su X

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato oggi la nomina del Generale di Divisione Diodato Abagnara dell'Esercito Italiano come Comandante di #UNIFIL. "Incarico di grande responsabilità in una regione cruciale nonché un Vai su Facebook

