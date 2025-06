One Piece arriva in Rinascente a Milano

mondo di One Piece, portando l’epopea dei pirati direttamente nel cuore di Milano. Un evento imperdibile che unisce cultura, moda e passione, creando un ponte tra universi diversi e coinvolgendo un pubblico sempre più vasto. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: la leggenda dei mari si fa protagonista tra le vetrine di Rinascente, rendendo questa capitale della moda il palcoscenico perfetto per celebrare il successo globale del celebre manga e anime.

Un evento di grande impatto visivo e culturale porta l’universo di One Piece al centro dell’attenzione a Milano, coinvolgendo appassionati e nuovi visitatori in un’esperienza immersiva. La presenza delle iconiche vetrine della Rinascente di Piazza Duomo si trasforma in un vero e proprio spettacolo dedicato alla celebre saga dei pirati creata da Eiichiro Oda. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per celebrare il successo globale del franchise, rafforzando la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento internazionale. quando e dove si svolge l’evento dedicato a one piece a milano. date e location ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - One Piece arriva in Rinascente a Milano

