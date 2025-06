Ondate di calore l' Azienda sanitaria provinciale attiva il piano di prevenzione

Con l’arrivo delle ondate di calore, la prevenzione diventa fondamentale per proteggere la salute di tutti. L’Azienda sanitaria provinciale ha attivato il piano di prevenzione e presenta la nuova guida “E... state in salute”, uno strumento pratico e aggiornato per affrontare al meglio l’estate 2025. Scopri come comportamenti semplici possono fare la differenza e garantirti un’estate sicura e serena.

Il caldo non si può evitare, ma adottando comportamenti adeguati è possibile ridurre significativamente i rischi per la salute. Questo è l'obiettivo della guida "E. state in salute" che l'Azienda sanitaria provinciale presenta anche per l'estate 2025, con contenuti aggiornati e una veste. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

