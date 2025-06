Ondate di calore e notti torride i numeri del clima di Roma

Roma sta vivendo un 2024 da record: ondate di calore, notti torride e un clima sempre più imprevedibile stanno trasformando la città. I dati confermano che quest’anno è stato il più caldo di sempre, con temperature in crescita e piogge sempre più intense. È fondamentale comprendere queste tendenze per affrontare le sfide di un futuro segnato da cambiamenti climatici sempre più evidenti, che richiedono azioni rapide e decisive.

Il 2024 è stato l'anno più caldo per la capitale, indicatori in crescita per tutti i dati che riguardano la temperatura e gli effetti sulle persone, mentre le precipitazioni diminuiscono durante l'anno ma aumentano gli episodi di piogge intense e violente. Per il futuro ci si aspetta un aumento di ondate di calore.

