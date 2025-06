Ondata di calore a Milano più caldo che in Nord Africa | attesi 39 gradi e pure le notti saranno infernali Ma fino a quando?

L’ondata di calore che sta investendo Milano e l’Italia settentrionale ha superato ogni aspettativa, con temperature che sfiorano i 39°C e notti roventi. L’anticiclone africano Pluto si sta dimostrando più intenso del previsto, portando condizioni estreme che dureranno almeno dieci giorni. Ma fino a quando il clima insopportabile ci accompagnerà? Scopriamolo insieme, perché la nostra estate sta entrando in una fase di fuoco senza precedenti.

Milano, 25 giugno 2025 – "L'anticiclone africano Pluto porterà un caldo record entro domenica ed in alcune città italiane farà più caldo che nel Nordafrica. Il caldo di Pluto ci accompagnerà per almeno 10 giorni, con un primo picco giovedì 26, un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno e un probabile leggero calo delle temperature dopo mercoledì 2 luglio ". Lo anticipa Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, confermando le temperature eccezionali attese entro domenica: a Milano sono attesi 39 gradi.

A Milano sta per scoppiare l'estate: farà caldo come ad agosto - A Milano è in arrivo un'inesorabile ondata di caldo estivo, con cieli sereni e temperature da piena estate.

Milano è stata investita dalla prima ondata di calore, con temperature massime ben al di sopra dei 30 gradi. E se è vero che fa caldo ovunque, è anche vero che in alcune aree della città il caldo è ancora più intenso: si tratta delle cosiddette "isole bollenti"

Per convenzione vengono definite "notti tropicali" le notti in cui la temperatura minima è pari o superiore a

