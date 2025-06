Ondata di calore a Bergamo disagio forte di livello 4 | i consigli da seguire

L’ondata di calore prevista a Bergamo sta raggiungendo un livello di disagio forte (livello 4), con temperature elevate che mettono a dura prova la salute di tutti. ARPA Lombardia ha emesso il bollettino specifico e il Comune invita i cittadini a seguire attentamente i consigli per proteggersi e prevenire rischi. Con la giusta attenzione, possiamo affrontare questa sfida climatica in sicurezza e benessere.

Arpa Lombardia ha emesso in data odierna il “Bollettino disagio da calore”, nel quale si segnala un livello di “disagio forte” (livello 4) per le giornate di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 giugno, in tutta la regione, comprese le aree urbane di Bergamo. “Sulla base di queste previsioni meteo-climatiche”, il Comune di Bergamo “invita la cittadinanza ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire i rischi legati al caldo, soprattutto per proteggere le persone più fragili, anziane, con disabilità o con patologie croniche. In particolare, si sconsiglia di frequentare parchi e cimiteri cittadini nelle ore più calde della giornata”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it