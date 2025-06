Ondata di caldo record sull’Italia | due picchi estremi Allerta rossa in 13 città Afa notturna insopportabile

L’Italia si trova di fronte a un’ondata di caldo record, con picchi estremi e allerta rossa in 13 città. Le temperature invadono le notti, rendendo insopportabile l’afa e mettendo a dura prova il nostro benessere. Con il caldo che si intensifica sotto l’egida dell’anticiclone Pluto, è fondamentale conoscere come affrontare questa emergenza climatica. Scopri cosa ci attende e come proteggerti in questi giorni infuocati.

Roma, 25 giugno 2025 – Un’ondata rovente sull’ Italia, che non darà tregua per molti giorni, con la colonnina di mercurio che farà molta fatica a scendere anche di notte. IlMeteo.it annuncia che l’ anticiclone Pluto porterà temperature eccezionali entro domenica: a Firenze, Ferrara e Terni la colonnina di mercurio segnerà i 40 gradi all'ombra. A Milano e Roma sono previsti 39 gradi. Anche Bologna salirà sopra 38. Temperature a livelli record. Le città da bollino rosso. Il meteo giorno per giorno. La mappa di 3bmeteo. Temperature a livelli record. "Le massime potrebbero superare i record storici registrati addirittura nella famosa ondata di calore del 2003 e faranno coppia con le notti tropicali, in cui cioè le temperature minime saranno superiori ai 20 gradi", afferma Antonio Sanò, fondatore del sito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ondata di caldo record sull’Italia: due picchi estremi. Allerta rossa in 13 città. "Afa notturna insopportabile”

