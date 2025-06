Ondata di caldo record | 13 città arancione oggi 6 domani in rosso!

L’Italia si prepara ad affrontare una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni, con l’anticiclone africano Pluto che spinge le temperature oltre i 40°C. Oggi 13 città sono sotto il bollino arancione, e domani l’allerta rossa si estenderà a sei capoluoghi, mettendo a dura prova la salute e la quotidianità di milioni di italiani. Resta sintonizzato per scoprire come proteggerti e affrontare questa calura record.

Roma - L'anticiclone africano Pluto porta temperature fin sopra i 40?°C, con bollino arancione in 13 città e inizi dell'allerta rossa domani in sei capoluoghi. L'Italia è avvolta da una violenta ondata di caldo causata dall'anticiclone africano chiamato Pluto, che sta spingendo i termometri verso e oltre i 40?°C. Secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute, sono ben 13 le città classificate con bollino arancione, mentre per domani si prevede l'innalzamento dell'allerta con 6 capoluoghi a bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Il caldo deriva soprattutto dalle masse d'aria in risalita dal Sahara, in particolare da Marocco, Algeria e Tunisia, dove le temperature raggiungono punte tra 46 e 48?°C, trasportate poi verso il Mediterraneo.