Omicidio Tramontano | la diretta del processo d' appello per Alessandro Impagnatiello La famiglia ricorda Giulia | Vivrai in eterno

In un momento di grande emozione, Milano assiste al processo d'appello per il tragico omicidio di Giulia Tramontano. La famiglia ricorda con amore e forza la giovane vittima, mentre si svolge la prima udienza di fronte a un pubblico che non dimentica il dolore e la speranza di giustizia. Franco Tramontano, padre di Giulia, rinnova il suo messaggio di eterno amore: “Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata.”

Milano, 25 giugno 2025 - " Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata. Ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza". Sono queste le parole su Instagram di Franco Tramontano, padre di Giulia, nel giorno dell'inizio del processo d'appello a carico di Alessandro Impagnatiell o, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesi nella loro abitazione a Senago il 27 maggio 2023. "Cinque per sempre", aggiunge la madre Loredana Femiano, pubblicando una foto della famiglia al completo. "Proprio così per sempre, oggi piĂą che mai".

