Oggi si apre un nuovo capitolo nel doloroso caso di Giulia Tramontano, con l’inizio del processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, l’uomo condannato all’ergastolo per aver ucciso la fidanzata incinta. La vicenda ha scosso l’Italia e riaccende il dibattito sulla giustizia e le pene adeguate. Il processo si concentra sulla conferma della sentenza e sulle aggravanti che hanno pesato nella condanna. Un percorso che speriamo possa portare a una verità definitiva, perché Giulia e il suo piccolo Thiago non siano mai dimenticati.

Inizia oggi il processo d'Appello per Alessandro Impagnatiello, autore dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa nella loro casa di Senago quando lei era incinta del piccolo Thiago, figlio della coppia, il 27 maggio 2023. La Procura generale ha chiesto di confermare la sentenza di primo grado all'ergastolo. La sostituta di pg, Maria Pia Gualtieri, in un intervento contenuto, ha ribadito la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà e di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. La difesa, invece, mira a una riduzione della condanna: secondo l'avvocata del barman il femminicidio non sarebbe stato "pianificato" e l'assassino non avrebbe agito con "crudeltà". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio Tramontano, inizia processo d'appello. Padre di Giulia: "Vivrai in eterno"

