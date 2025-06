Omicidio Tramontano confermato in Appello l' ergastolo a Impagnatiello

Il dramma di Senago si chiude con una sentenza definitiva: Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo in appello per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, gravida di sette mesi. Un caso che ha sconvolto l'intera comunità e sollevato profonde riflessioni sulla violenza e sulla fragilità umana. La Corte ha confermato la gravità del gesto, escludendo la premeditazione, ma rinnovando il dolore di questa tragedia.

Alessandro Impagnatiello è stato condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, che era al settimo mese di gravidanza, il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago, nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado. In Appello i giudici hanno escluso l'aggravante della premeditazione, mentre hanno confermato quella della crudeltà . La sorella di Giulia attacca i giudici con un post su Instagram: "Disgustata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Tramontano, confermato in Appello l'ergastolo a Impagnatiello

