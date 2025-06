Omicidio Tramontano confermato ergastolo per Alessandro Impagnatiello

Il dramma di Giulia Tramontano si chiude con la conferma dell’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado per il terribile omicidio della giovane al settimo mese di gravidanza. Una sentenza che sancisce la gravità di un gesto atroce e la giustizia che finalmente si compie. Un caso che ha sconvolto l’Italia e che ci spinge a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza della tutela delle donne.

Alessandro Impagnatiello è stato condannato anche in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio di due anni fa con 37 coltellate. Servizio di Barbara Masulli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Omicidio Tramontano, confermato ergastolo per Alessandro Impagnatiello

