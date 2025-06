Omicidio Legrottaglie La Russa incontra i colleghi del brigadiere ucciso | Li ho ringraziati

Durante un incontro al Senato, la Ministra La Russa ha incontrato i colleghi del brigadiere Legrottaglie, esprimendo gratitudine per il loro sostegno. "Li ho ringraziati di cuore", ha detto, sottolineando l'importanza della solidarietĂ tra forze dell'ordine e auspicando una rapida conclusione dell'iter giudiziario. Un passo avanti verso norme che tutelino maggiormente chi lavora per la sicurezza di tutti noi.

"Ho ringraziato i due agenti che hanno raccolto il mio invito e hanno voluto venire a trovarmi al Senato. Qui ho potuto rivolgere loro i segni della mia vicinanza, della mia solidarietĂ e l'auspicio che la vicenda giudiziaria – che doveva iniziare per necessitĂ giuridica ma non per necessitĂ morale – si concluda rapidamente, sperando che in futuro ci possa essere una norma che, quantomeno per le forze dell'ordine, eviti anche l'iscrizione nel registro degli indagati pur conservando tutti i diritti della difesa per evitare che un atto a garanzia delle persone a volte si trasformi in un danno. Comunque al di lĂ di questo è stato veramente per me un piacere poterli incontrare ed esprimere la mia vicinanza e solidarietà ".