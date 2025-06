Omicidio Giulia Tramontano parte oggi il processo d' Appello ad Alessandro Impagnatiello

Oggi inizia il processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della giovane Giulia Tramontano, tragicamente scomparsa nella loro casa di Senago mentre aspettava il suo bambino. Un momento cruciale che coinvolge non solo la giustizia, ma anche il dolore di una famiglia che ha seguito con angoscia ogni fase di questa drammatica vicenda. La sentenza si attende con grande attenzione, poiché rappresenta un altro passo verso la verità e la giustizia.

Inizia oggi il processo d'Appello per Alessandro Impagnatiello, killer della fidanzata Giulia Tramontano uccisa nella loro casa di Senago quando lei era incinta del piccolo Thiago, figlio della coppia. In aula, come negli altri casi, è attesa tutta la famiglia della vittima che ha seguito il.

“Impagnatiello voleva provocare l’aborto, non uccidere Giulia Tramontano”: la difesa in vista del processo d’Appello - Alla vigilia dell’udienza di appello, la difesa di Alessandro Impagnatiello mette in discussione le accuse, sostenendo che il suo intento non fosse uccidere Giulia Tramontano, ma provocare un aborto.

Alla vigilia del processo d'appello, Chiara Tramontano rompe il silenzio con parole che colpiscono al cuore. Un post, condiviso poche ore prima dell'udienza, riaccende il dolore per la perdita della sorella Giulia: "Pubblicare la foto di una donna abbracciata al

Domani al via il Processo d'Appello per Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per la morte di Giulia Tramontano e il piccolo Thiago. La sua difesa chiede di rivedere le aggravanti di premeditazione e crudeltà.

Omicidio di Giulia Tramontano, oggi il processo d'appello - Lo sfogo della famiglia della vittima: "Non pubblicate più le immagini di lei abbracciata al suo assassino, è violenza"

Impagnatiello, oggi il processo d'Appello per l'omicidio di Giulia Tramontano: dalla crudeltà alla premeditazione, come può cambiare il verdetto - La sorella della vittima ai media: «Basta spettacolarizzare il dolore»