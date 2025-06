Omicidio Giulia Tramontano la rabbia della sorella | Esclusa premeditazione vergogna

La tragica vicenda di Giulia Tramontano scuote le coscienze e solleva un’ondata di rabbia e indignazione. La sorella, Chiara, non si dà pace di fronte all’ingiustizia di una legge che sembra ignorare la premeditazione, lasciando impunito un delitto così atroce. È il momento di riflettere sul nostro sistema giuridico e di chiedere giustizia vera, perché ogni vita merita rispetto e tutela.

(Adnkronos) – "Vergogna. La chiamano Legge, ma si legge disgusto. L'ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su Internet 'quanto veleno serve per uccidere una donna' poi l'ha uccisa. Per lo Stato, supremo legislatore, non è premeditazione. Vergogna a una legge che chiude gli occhi davanti alla verità e uccide due volte". Lo scrive Chiara . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

