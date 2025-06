Omicidio Giulia Tramontano Impagnatiello chiede la giustizia riparativa La procura si oppone

In un’aula di giustizia piena di tensione, Alessandro Impagnatiello si presenta per chiedere un percorso di giustizia riparativa, mentre i genitori di Giulia Tramontano osservano in silenzio. La richiesta di Impagnatiello, condannato all’ergastolo per un efferato omicidio, apre un dibattito acceso tra la volontà di redenzione e la tutela della memoria della vittima. Ma cosa riserverà il futuro di questa delicata vicenda?

In prima fila nella Corte d’Assise d’Appello di Milano, Alessandro Impagnatiello ha chiesto l’accesso a un programma di giustizia riparativa. Poche file più dietro i genitori di Giulia Tramontano, l’allora fidanzata incinta di sette mesi che il 32enne condannato all’ergastolo ha massacrato con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago nel maggio 2023. La legale dell’imputato, Giulia Geradini, ha iniziato il processo d’appello aprendo alla possibilità di un programma «per mezzo di una vittima surrogata». Insomma, anticipando il «no» dei genitori di Giulia a partecipare, l’ex barman porterebbe avanti il suo percorso incontrando una vittima di reati analoghi. 🔗 Leggi su Open.online

