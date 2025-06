Omicidio Giulia Tramontano ergastolo confermato anche in secondo grado per Impagnatiello

La tragica vicenda di Giulia Tramontano, brutalmente uccisa mentre era incinta, ha sconvolto l’Italia. La Corte di Assise d’appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, riconoscendo prove schiaccianti di crudeltà e violenza all’interno del loro rapporto di convivenza. Un ulteriore passo verso la giustizia, che riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime e sulla lotta contro la violenza domestica. La verità emerge, ma il dolore rimane vivo.

Ergastolo anche in secondo grado per Alessandro Impagnatiello, responsabile dell’omicidio di Giulia Tramontano. La ragazza, sua fidanzata, è stata brutalmente uccisa al settimo mese di gravidanza, il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago nel Milanese. La Corte di Assise d’appello di Milano, presieduta dalla giudice Ivana Caputo, ha confermato anche in secondo grado le aggravanti della crudeltà e del rapporto di convivenza. Ha escluso la premeditazione ma non la crudeltà, come richiesto dalla sua legale Giulia Geradini. Giulia Tramontano, ergastolo confermato per Impagnatiello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Omicidio Giulia Tramontano, ergastolo confermato anche in secondo grado per Impagnatiello

