Omicidio Giulia Tramontano ergastolo a Impagnatiello anche in Appello | Non ci fu premeditazione ira di Chiara Tramontano | Vergogna

L’ergastolo confermato a Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, ma l’assenza di premeditazione ha acceso le polemiche. La famiglia di Chiara Tramontano esprime rabbia e delusione, sottolineando la crudeltà dell’atto e chiedendo giustizia. Un caso che scuote l’Italia, sollevando riflessioni sulla giustizia e sulla percezione della punizione. La vicenda resta un doloroso monito sulla fragilità delle relazioni e sui limiti della legge.

I giudici escludono l'aggravante della premeditazione, mentre confermano quella della crudeltà. La sorella di Giulia attacca i giudici con un post su Instagram: "Disgustata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Giulia Tramontano, ergastolo a Impagnatiello anche in Appello | "Non ci fu premeditazione", ira di Chiara Tramontano: "Vergogna"

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

Omicidio di Giulia Tramontano. A Milano attesa la sentenza al processo d'Appello per Alessandro Impagnatiello. La procura generale: "Confermare la condanna all'ergastolo". La difesa: "No alle aggravanti di crudeltà e premeditazione"

Dopo l'omicidio di Giulia Tramontano e il piccolo Thiago, Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo in primo grado nel novembre del 2024. Oggi però punta in Appello a far cadere le due aggravati di crudeltà e premeditazione

