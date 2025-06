Omicidio Giulia Tramontano confermato ergastolo per Alessandro Impagnatiello

La giustizia ha fatto il suo corso: l’ergastolo è stato confermato per Alessandro Impagnatiello, reo dell’omicidio di Giulia Tramontano. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha sancito la pena definitiva, chiudendo un doloroso capitolo nella vicenda di questa giovane donna e del suo bambino non nato. Un verdetto che porta alla luce la tragica realtà di una tragedia che ha sconvolto tutta Italia.

Ergastolo confermato per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano, ragazza originaria di Sant’Antimo. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha pronunciato la sentenza di secondo grado nei confronti dell’ex barman reo confesso del delitto della compagna incinta di sette mesi avvenuto a Senago il 27 maggio 2023. Omicidio Giulia Tramontano, confermato ergastolo per Alessandro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio Giulia Tramontano, confermato ergastolo per Alessandro Impagnatiello

In questa notizia si parla di: omicidio - giulia - tramontano - confermato

Giulia Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Omicidio non premeditato" - Giulia Tramontano, vittima di un tragico delitto che ha sconvolto Milano, torna sotto i riflettori mentre il processo d'appello di Aessandro Impagnatiello si apre.

Translate post? Omicidio Giulia Tramontano, confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello in appello. @ultimoranet Vai su X

Omicidio di Giulia Tramontano, Impagnatiello condannato all'ergastolo anche in appello Vai su Facebook

Femminicidio Tramontano, attesa sentenza d’appello. Procura chiede conferma ergastolo; Giulia Tramontano, la Corte in camera di consiglio: attesa per oggi la sentenza per Impagnatiello; Omicidio Giulia Tramontano, al processo d'appello confermato l'ergastolo per Impagnatiello.

Confermato l’ergastolo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano - La Corte di Assise di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello per aver ucciso il 27 maggio 2023 Giulia Tramontano incinta di sette ... Lo riporta ilnotiziario.net

Sentenza d'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano: confermato l'ergastolo per Impagnatiello, esclusa la premeditazione - I legali di Impagnatiello hanno chiesto di poter accedere a un programma di giustizia riparativa, per l'accusa non c'era nec ... Da vanityfair.it