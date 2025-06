Omicidio Giulia Tramontano al via processo d’appello per Impagnatiello

Il processo d'appello per Alessandro Impagnatiello, condannato per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano e del loro bambino, apre una nuova difficile pagina nella giustizia italiana. Un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica, suscitando dolore e riflessioni profonde sulla violenza e sulla fragilità dei legami umani. Resta da vedere come si definirà questa tragica vicenda e quale giustizia emergerà dall’aula di Milano.

(Adnkronos) – Al via nell'aula al piano terra del Palazzo di giustizia di Milano il processo d'appello per Alessandro Impagnatiello condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo. "Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata, ai quali hai donato la tua .

Impagnatiello e l'omicidio di Giulia Tramontano, il processo di Appello: «Nessuna premetidazione e crudeltà». Così la difesa tenta di cancellare l'ergastolo - L’omicidio di Giulia Tramontano e il processo di appello per Alessandro Impagnatiello sono al centro dell’attenzione, con la difesa che tenta di mettere in discussione la sentenza di ergastolo, sostenendo l’assenza di premeditazione e crudeltà.

Omicidio Giulia Tramontano, la difesa di Alessandro Impagnatiello alla vigilia dell'appello contesta le aggravanti: "Non fu crudeltà, voleva solo colpire il feto". Nel ricorso depositato in vista del processo d'appello, l'avvocata Giulia Geradini sostiene che Impa

Giulia Tramontano? Impagnatiello voleva solo causare l'aborto/ Difesa verso appello:; Omicidio Giulia Tramontano, oggi il processo d'Appello: ecco come Impagnatiello punta alla riduzione della pena; Impagnatiello e l'omicidio di Giulia Tramontano, il processo di Appello: «Nessuna premetidazione e crudeltà»..

Omicidio Tramontano, inizia processo d'appello. Padre di Giulia: "Vivrai in eterno"

Omicidio Tramontano: la diretta del processo d'appello per Alessandro Impagnatiello. La famiglia ricorda Giulia: "Vivrai in eterno" - Le accuse per l'ex barman, 32 anni, sono di omicidio volontario pluriaggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere.