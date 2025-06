Omicidio Giulia Tramontano a Impagnatiello negata la giustizia riparativa | come punta a una riduzione della pena

Nel cuore di Milano, si svolge un dibattito cruciale sulla giustizia e la sua umanizzazione. Alessandro Impagnatiello, condannato per l’atroce omicidio di Giulia Tramontano, chiede ora di accedere alla giustizia riparativa, mirando a ridurre la pena. Mentre i genitori di Giulia assistono impotenti, si apre una discussione sulla possibilità di risarcimento e riconciliazione in casi così drammatici. La scena solleva domande fondamentali sul senso della giustizia oggi.

In prima fila nella Corte d’Assise d’Appello di Milano, Alessandro Impagnatiello ha chiesto l’accesso a un programma di giustizia riparativa. Poche file più dietro i genitori di Giulia Tramontano, l’allora fidanzata incinta di sette mesi che il 32enne condannato all’ergastolo ha massacrato con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago nel maggio 2023. La legale dell’imputato, Giulia Geradini, ha iniziato il processo d’appello aprendo alla possibilità di un programma «per mezzo di una vittima surrogata». Insomma, anticipando il «no» dei genitori di Giulia a partecipare, l’ex barman porterebbe avanti il suo percorso incontrando una vittima di reati analoghi. 🔗 Leggi su Open.online

