Omicidio di Teresa Sommario a Racale il faccia a faccia di Filippo Manni col padre e le domande sul funerale

Nel cuore di Racale, il confronto tra Filippo Manni e il padre ha offerto uno sguardo intimo e carico di tensione sulla tragedia che ha sconvolto la comunità. Dopo essere stato accusato dell'omicidio della madre Teresa Sommario, il giovane 21enne ha affrontato domande sul funerale e sul suo operato, aprendo un capitolo di dolore e mistero ancora tutto da chiarire.

Filippo Manni, il 21enne in carcere per l'assassino a Racale della madre Teresa Sommario, ha parlato con il padre per la prima volta dopo l'omicidio.

Filippo Manni, il figlio e killer di Teresa Sommario, ora in carcere reo confesso, ha implorato il padre Daniele Manni, durante il colloquio in carcere, dove si trova dal giorno del delitto avvenuto il 17 giugno scorso: «Non abbandonarmi, aiutami», ha detto il killer Vai su Facebook

