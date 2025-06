Omicidio di Giulia Tramontano Impagnatiello condannato all' ergastolo anche in appello

L’orrore che ha sconvolto Senago rimane impresso nella memoria: Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo anche in appello, ha confermato la sua colpevolezza nell’omicidio di Giulia Tramontano, la futura madre brutalmente uccisa il 27 maggio due anni fa. Un tragico caso che ha acceso un dibattito sulla violenza e sulla tutela delle donne, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità milanese. La giustizia ha fatto il suo corso, ma il dolore persiste.

Alessandro Impagnatiello è stato condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado.

Giulia Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Omicidio non premeditato"

