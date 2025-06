Omicidio Alessandro Coatti la ricostruzione della polizia colombiana | Fatto a pezzi per sviare le indagini

L'omicidio di Alessandro Coatti in Colombia si rivela un inquietante mosaico di inganni e strategie di distrazione. Il colonnello Jaime Ríos, comandante della Polizia di Santa Marta, ha ricostruito il delitto, svelando come i responsabili abbiano tentato di nascondere la verità facendo passare il fatto come un regolamento di conti tra bande. Una tragica storia che mette in luce i rischi e le ombre di un’indagine difficile da decifrare. Continua a leggere.

Il colonnello Jaime RĂ­os, comandante della Polizia di Santa Marta, si è occupato delle indagini sulla morte di Alessandro Coatti e ha ricostruito il delitto. Il 38enne italiano è stato ucciso in Colombia durante una rapina finita male e poi fatto a pezzi. "Gli assassini hanno simulato un regolamento di conti tra bande per sviare le indagini", ha spiegato ai quotidiani esteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: indagini - alessandro - coatti - polizia

Terreni, società e titoli per oltre 25 milioni di euro sequestrati nell'ambito delle indagini sul clan D'Alessandro - Un blitz senza precedenti nel cuore di Napoli: oltre 25 milioni di euro tra terreni, società e titoli sequestrati nel quadro delle indagini sul clan D'Alessandro.

#Colombia L'omicidio di Alessandro Coatti. A Santa Marta arrestate 4 persone. Il corpo del biologo fu ritrovato lo scorso 6 aprile fatto a pezzi, ucciso... Vai su Facebook

AlessandroCoatti – ? Vai su X

Omicidio Alessandro Coatti, la ricostruzione della polizia colombiana: Fatto a pezzi per sviare le indagini; Italiano ucciso in Colombia, 4 arresti per la morte di Alessandro Coatti; Omicidio di Alessandro Coatti, quattro arresti in Colombia.

Omicidio Alessandro Coatti, la ricostruzione della polizia colombiana: “Fatto a pezzi per sviare le indagini” - Il colonnello Jaime Ríos, comandante della Polizia di Santa Marta, si è occupato delle indagini sulla morte di Alessandro Coatti e ha ricostruito il ... Riporta fanpage.it

Invitato a una festa, drogato e torturato. La polizia colombiana: “Così è morto Alessandro Coatti” - I retroscena dell’indagine sull’omicidio del biologo di Alfonsine ricostruiti dagli investigatori dopo l’arresto di quattro giovanissimi componenti di una ... Riporta repubblica.it