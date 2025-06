Omicidio a Busto Arsizio | uccide a coltellate il commerciante Davide Gorla e scappa

Un tragico episodio scuote Busto Arsizio: un commerciante di 50 anni, Davide Gorla, viene brutalmente ucciso a coltellate nel cuore del centro cittadino. La violenza ha lasciato tutti sgomenti e la polizia è sulle sue tracce. In un pomeriggio che rimarrà nella memoria dei residenti, si apre un mistero inquietante sulla motivazione e sull’identità del colpevole, ancora a piede libero. La speranza è che le indagini portino presto alla verità .

Omicidio a Busto Arsizio (Varese) mercoledì pomeriggio. È successo dopo le sei in via Milano. La vittima è il titolare di una cartoleria di lusso nel centro della città . Si chiama Davide Gorla e aveva 50 anni. L'assassino lo ha accoltellato e poi è scappato. È ricercato dalla polizia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

