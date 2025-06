Omicidio a Busto Arsizio titolare di una cartoleria ucciso a coltellate e aggressore in fuga

Una tragica notte scuote Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove il titolare di una cartoleria è stato brutalmente ucciso a coltellate. L'aggressore, ora in fuga, ha trasformato una normale giornata in un incubo. La polizia lancia un appello per catturare il colpevole e fare giustizia. Resta aggiornato: la caccia all'uomo è appena iniziata.

Caccia all'uomo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove il titolare di un negozio è stato ucciso. Non si tratterebbe di una rapina finita male.

