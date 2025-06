Omicidio a Busto Arsizio il negoziante Davide Gorla prima di essere ucciso | ‘Cosa fai sei pazzo’

Un mattino come tanti, un pomeriggio di normalità trasformato in tragedia: a Busto Arsizio, il 25 giugno, il commerciante Davide Gorla è stato brutalmente assassinato nella sua stessa cartoleria. Un episodio sconvolgente che ha scosso l’intera comunità e suscitato domande inquietanti. Cosa ha spinto qualcuno a perdere il controllo e a commettere un gesto così efferato? La risposta potrebbe nascondersi dietro le pieghe di un delitto ancora avvolto nel mistero.

Un delitto nel cuore della città. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno, la tranquilla cittadina di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stata scossa da un evento drammatico. Intorno alle 18:00, Davide Gorla, noto commerciante locale, è stato brutalmente accoltellato all’interno della sua cartoleria “ Linea Continua ” in via Milano, una zona centralissima e frequentata. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno e sotto gli occhi di diversi passanti, ha subito fatto scattare l’allarme. Le dinamiche dell’aggressione. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia, l’omicidio potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio a Busto Arsizio, il negoziante Davide Gorla prima di essere ucciso: ‘Cosa fai, sei pazzo’

In questa notizia si parla di: busto - arsizio - davide - gorla

