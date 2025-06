Omicidi Villa Pamphili Kaufmann a pm | Sono innocente

In un confronto serrato con i magistrati romani, Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha proclamato la sua innocenza riguardo all'accusa di omicidio della piccola Andromeda. Detenuto in Grecia, ha richiesto prima di consultarsi con il suo avvocato e il consolato americano, lasciando aperte molte domande sulle circostanze del tragico evento e sulla veritĂ nascosta tra le pieghe di questa intricata vicenda. La vicenda si sviluppa ora tra accuse e difese, in attesa di chiarimenti fondamentali.

"Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano". Queste le uniche parole pronunciate da Francis Kaufmann, noto anche con l'alias Rexal Ford, davanti ai magistrati della Procura di Roma che lo hanno interrogato in videoconferenza dal carcere di Larissa, in Grecia, dove si trova detenuto perchĂ© accusato dell'omicidio aggravato di Andromeda, la piccola di 11 mesi trovata morta a 200 metri dal corpo della madre Anastasia Trofimova, 28 anni, anche lei ritrovata cadavere a Villa Pamphili e che gli inquirenti sospettano sia stata uccisa da lui. Kaufmann si è avvalso della facoltĂ di non rispondere, rinunciando a rilasciare ulteriori dichiarazioni nel corso dell'atto istruttorio condotto nell'ambito di un Ordine europeo di indagine, alla presenza anche di un giudice istruttore greco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann a pm: "Sono innocente"

