Omicidi Villa Pamphili Kaufamann si difende | Non ho ucciso Anastasia e Andromeda

L'eco della tragica vicenda di Villa Pamphili e del duplice omicidio di Anastasia e Andromeda risuona ancora forte, mentre Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, si presenta in tribunale a Larissa. Con parole ferme e un appello alla difesa, il 46enne americano si proclama innocente, chiedendo di parlare prima con il suo avvocato e il consolato americano. La sua dichiarazione apre uno spiraglio di speranza e attesa nel complesso procedimento giudiziario ancora in corso.

"Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano". Queste le uniche parole di Francis Kaufmann, il 46enne americano conosciuto anche con il nome di Rexal Ford, accusato di duplice omicidio aggravato, comparso oggi in tribunale a Larissa per l'interrogatorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidi - villa - pamphili - kaufamann

Villa Pamphili, omicidi madre e figlia: fermato in Grecia il presunto killer - Un mistero avvolge ancora Villa Pamphili: dopo il tragico duplice omicidio di madre e figlia, un sospettato è stato fermato a Skiathos, in Grecia.

Perché Rexal Ford/Francis Kaufamann non è stato fermato dalla polizia italiana? Come mai nonostante in tre occasioni le forze dell’ordine abbiano avuto la possibilità almeno di identificare lui, la sua compagna e la bambina, questo non è accaduto? Perché n Vai su Facebook

Villa Pamphili, le ombre sugli agenti che controllarono Kaufman prima degli omicidi; Giallo di Villa Pamphili, Francis Kaufmann ai magistrati italiani: Sono innocente; Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: “Sono innocente”, attesa per l’estradizione.

Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: “Sono innocente”, attesa per l’estradizione - Si è proclamato innocente, chiedendo di poter parlare col suo avvocato e col consolato americano prima di riferire di fronte ai magistrati. Come scrive msn.com

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: «Sono innocente» - L'interrogatorio è avvenuto questa mattina a Larissa, in Grecia, nell'ambito di un Ordine europeo di indagine richiesto dalla Procura capitolina ... Si legge su msn.com