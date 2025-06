Omaggio alla tradizione romagnola con lo spettacolo dialettale Vacanzi furzedi

Venerdì 27 giugno, immergiti nell’autentica tradizione romagnola con lo spettacolo dialettale "Vacànzi Furzèdi" della Compagnia Cvi de mi Paès. Un’occasione unica per riscoprire il cuore della cultura locale attraverso una commedia vivace e coinvolgente, firmata da Antonella Zucchini. Preparati a ridere, riflettere e celebrare il patrimonio linguistico che rende unica la nostra terra. Non mancare a questa serata ricca di emozioni e autenticità!

