Omaggio a Ennio Morricone al Mondello Glam hotel | Benny Amoroso suona con una formazione made in Palermo

Preparati a un’emozione indimenticabile sotto il cielo di Mondello: domenica 6 luglio, il Mondello Glam Hotel Spa ospiterà un tributo speciale al leggendario Ennio Morricone. Sullo sfondo del mare scintillante, Benny Amoroso e la sua formazione made in Palermo ci condurranno in un viaggio musicale ricco di passione e memoria. Un’occasione unica per celebrare il maestro e lasciarsi trasportare dalla sua magia senza tempo. Non mancate a questa serata esclusiva di musica e emozioni.

Nella terrazza panoramica del Glam, davanti al mare di Mondello, la musica del maestro Ennio Morricone. A omaggiare il compositore italiano, domenica 6 luglio alle ore 20 al Mondello Glam Hotel Spa, sarà un progetto ideato dal trombettista Benny Amoroso con una formazione made in Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

