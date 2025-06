Olympic day A2A inaugura in Valtellina l' ecothlon

In occasione dell’Olympic Day, A2A porta in Valtellina e Valchiavenna una sfida innovativa: l’Ecothlon. Questa nuova disciplina sportiva unisce la passione per l’attività fisica alla tutela dell’ambiente, promuovendo valori di sostenibilità e rispetto per il territorio. Un’occasione unica per celebrare lo sport e l’ecosostenibilità, coinvolgendo comunità e appassionati in un’esperienza indimenticabile che ispira azioni concrete per un futuro più verde e responsabile.

In occasione dell’Olympic Day – la ricorrenza internazionale promossa dal Comitato Olimpico Internazionale per celebrare ogni 23 giugno i valori universali dello sport – A2A ha inaugurato in Valtellina e Valchiavenna l’Ecothlon, una nuova disciplina sportiva che unisce attività fisica e cura. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

