Oltre mille dosi nei vicoli del centro storico | 56enne arrestata dai Carabinieri

Nel cuore pulsante del centro storico, tra vicoli stretti e atmosfere d'altri tempi, si snoda una vicenda che ha sorpreso la città: oltre mille dosi di sostanze illecite scoperte in un'operazione dei carabinieri, culminata con l'arresto di una donna 56enne. Un blitz che svela il volto nascosto di un quartiere apparentemente tranquillo, dove il contrasto tra tradizione e clandestinità si fa più palpabile che mai.

Tempo di lettura: 2 minuti In vico dei Candelari persino la luce ha difficoltà a penetrare. L’aria è compressa dal caldo dei motori dei condizionatori, schierati faccia a faccia come due eserciti. Da una parete all’altra dei palazzoni che si fronteggiano corre poco più di un metro e mezzo, tra fili elettrici, qualche bandiera azzurra e piccioni impigriti. Tende verdognole coprono i terrazzini di chi non vuole offrire al dirimpettaio una versione più casalinga di un reality. Le voci però si sentono chiare. E c’è anche chi lascia asciugare il bucato su uno stendino, pur consapevole che il sole, quel lato del vicolo, lo bacerà per pochi minuti al giorno solo perché costretto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Oltre mille dosi nei vicoli del centro storico: 56enne arrestata dai Carabinieri

In questa notizia si parla di: oltre - mille - dosi - vicoli

Referendum 8 e 9 giugno: in Brianza oltre mille volontari si mobilitano per fare rete - In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la Brianza si unisce in un'importante rete organizzativa per sostenere cinque referendum cruciali su lavoro e cittadinanza.

Le accuse: “Ragazzini umiliati, soldi sottratti, falsi verbali e dosi nascoste”. La difesa: “Estranei alle contestazioni. Alcuni già sentiti come testimoni” Vai su Facebook

Napoli, oltre mille dosi di eroina e cocaina nei vicoli del centro storico: 56enne arrestata; Gubbio, seguito nei vicoli della città e arrestato per spaccio; NAPOLI: Oltre mille dosi nei vicoli del centro storico. 56enne arrestata dai Carabinieri.

Vaccini, oltre mille dosi in 24 ore Oggi prenotazioni per gli over 55 - Il Resto del Carlino - Nella giornata di ieri, infatti, sono state somministrate 1. Segnala ilrestodelcarlino.it

Da mille dosi al giorno a sessanta Le vaccinazioni vanno a rilento - L’hub vaccinale del San Giuseppe di Empoli ha ridotto sensibilmente l’attività come del resto hanno dovuto ... lanazione.it scrive