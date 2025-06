Oltre 50 arresti in due mesi in Bolognina | spaccio rapine e furti nel mirino della polizia

Nel cuore di Bologna, la Bolognina si è trasformata in protagonista di un’operazione senza precedenti contro il crimine. In soli due mesi, oltre 50 persone sono state arrestate tra spaccio, rapine e furti, segnando un deciso passo avanti nella lotta al degrado urbano. Un esempio di come l’impegno delle forze dell’ordine possa fare la differenza, restituendo sicurezza e speranza ai cittadini.

Più di 50 arresti in due mesi: è questo il bilancio dell’intensa attività di contrasto alla criminalità svolta dalla polizia alla Bolognina, una delle aree cittadine al centro dell’attenzione per fenomeni di degrado urbano e microcriminalità, ma anche teatro di due feroci omicidi in piazza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Oltre 50 arresti in due mesi in Bolognina: spaccio, rapine e furti nel mirino della polizia

