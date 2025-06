Oltre 112 docenti del Pieralli firmano documento per stoppare la Guerra Israelo-Palestiese L' Appello al Governo

Oltre 112 docenti del Liceo Pieralli di Perugia hanno firmato un appello al governo, chiedendo di fermare la guerra israelo-palestinese. La loro preoccupazione è condivisa: il rischio di un conflitto globale che potrebbe sconvolgere il mondo e compromettere il ruolo fondamentale degli educatori nel plasmare le nuove generazioni. Questa iniziativa testimonia come la scuola possa essere un faro di pace e responsabilità . È un richiamo alla coscienza collettiva, perché solo dialogo e azione possono prevenire il disastro.

II rischio di una guerra mondiale che stravolgerebbe il mondo e il ruolo di educatori delle nuove generazioni sono alla base della decisione di oltre cento Docenti del Liceo “Assunta Pieralli” di Perugia di firmare un documento  dove l’urgenza di prendere posizione su quanto sta accadendo in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

