Oltraggio | smantellano i campi da tennis di Londra 2012 per farne tutto padel Telegraph

Oltraggio | smantellano i campi da tennis di Londra 2012 per farne tutto padel

L’iconico Lee Valley Hockey & Tennis Centre, costruito per le Olimpiadi di Londra 2012, si prepara a una trasformazione epocale: da campi da tennis a vibranti campi da padel. Un investimento di circa 500.000 sterline, in parte pubblico, cambierà radicalmente il volto dello spazio, riflettendo i mutamenti nel mondo dello sport. È il segno di un’epoca che evolge e riplasma le passioni sportive. Il radicale cambiamento segnerà un nuovo capitolo per il centro, portando energia e modernità all’insegna del divertimento.

Oltraggio: vogliono smantellare i campi da tennis costruiti per le Olimpiadi di Londra del 2012 per sostituirli con. campi da padel. Il Telegraph rivela che il Lee Valley Hockey & Tennis Centre del Queen Elizabeth Olympic Park spenderà quasi 500.000 sterline, in parte finanziate dai contribuenti, per convertire i suoi quattro campi da tennis coperti in sette campi da padel doppi e due campi da padel singoli. Il passo dei tempi. "Il radicale rinnovamento della struttura, scrive il giornale – arriva 11 anni dopo la sua apertura al pubblico, in seguito a un restauro da 30 milioni di sterline, e pochi giorni prima dell'inizio di Wimbledon.

