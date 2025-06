Olimpiadi 2026 ufficializzata la candidatura dei tedofori Antenucci e Maurelli

Le Olimpiadi 2026 si avvicinano con entusiasmo e orgoglio, grazie alla candidatura ufficiale dei due atleti di spicco, Antenucci e Maurelli, scelti per portare la Fiamma olimpica negli ultimi momenti della tappa ferrarese. Questo gesto simbolico rappresenta il cuore pulsante dell’attesa globale, culminando il suo viaggio il 7 gennaio in piazza Trento e Trieste. La candidatura è stata formalmente...

OLIMPIADI MILANO-CORTINA: Maurelli e Antenucci gli ultimi tedofori per Ferrara.

