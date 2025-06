Old guy | trama cast e finale del film su prime video

Se sei alla ricerca di un film che mescoli azione, humor e riflessioni sul tempo che passa, "Old Guy" di Simon West è la scelta perfetta. Disponibile su Prime Video dal 23 giugno 2025, questa commedia d’azione coinvolgente racconta l'incontro tra un killer esperto e una giovane recluta della Generazione Z, regalando suspense, ironia e spunti di riflessione. Scopri come si conclude questa avvincente avventura e lasciati sorprendere!

Il film Old Guy, diretto da Simon West, si distingue come un' action comedy di grande impatto, uscito nel 2025. Disponibile su Prime Video dal 23 giugno, questa pellicola combina elementi di suspense, umorismo e riflessioni sul passare del tempo. La narrazione presenta il confronto tra un killer esperto e una giovane recluta della Generazione Z, creando così un mix coinvolgente di sparatorie, ironia e temi generazionali. regia e produzione di Old Guy. la regia di simon west. Simo West, noto per aver diretto titoli action come Con Air e The Expendables 2, firma la regia di Old Guy. La sceneggiatura è stata scritta da Greg Johnson, che ha saputo creare un equilibrio tra humor tagliente e tensione crescente.

