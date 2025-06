Old Guy con Christoph Waltz su Prime Video

Old Guy, disponibile su Prime Video dal 23 giugno, porta sullo schermo il talento di Christoph Waltz in un action thriller avvincente. L’ex assassino, ritiratosi da tempo, si trova costretto a riaprire le sue vecchie ferite quando il passato lo chiama di nuovo all’azione. Tra ironia tagliente e tensione crescente, il film esplora i limiti della redenzione e del passato che torna sempre a farsi vivo. Un must per gli amanti dei thriller adrenalinici e delle interpretazioni memorabili.

È disponibile in esclusiva su Prime Video dal 23 giugno, distribuito in Italia da DUS, Old Guy, il nuovo, attesissimo action thriller con protagonista il due volte Premio Oscar Christoph Waltz. Cosa succede in Old Guy. Il film racconta la storia di un ex assassino professionista ormai in pensione, costretto a tornare in azione quando il suo passato torna a bussare alla porta. Tra ironia tagliente, scontri ad alta tensione e un carisma inconfondibile, Christoph Waltz porta sullo schermo un personaggio memorabile, in equilibrio tra il cinismo della vecchia scuola e l’inesperienza della nuova generazione con cui si troverà a collaborare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

